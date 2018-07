publié le 27/09/2017 à 18:52

Bruno Le Maire et Gérald Darmanin ont présenté le projet de loi de finances (PLF) pour 2018, mercredi 27 septembre. Selon le ministre de l'Économie, ce premier budget du quinquennat Macron "bénéficiera à tous les Français sans exception" et protégera les contribuables "les plus modestes". Le PLF préparé par le gouvernement d'Édouard Philippe est toutefois moins ambitieux que prévu en termes de baisses d'impôts (7 milliards d'euros contre les 10 milliards initialement prévus).



Pour l'ancien membre des Républicains, récemment converti à La République En Marche, l'heure est également à la gestion de plusieurs dossiers économiques d'envergure tels que la fusion des groupes Alstom et Siemens, ainsi que l'officialisation de l'accord entre l'État français et l'italien Fincantieri sur le contrôle des chantiers STX. En filigrane se pose la question de la politique industrielle de la France.

Bruno Le Maire était l'invité du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI, dimanche 1 octobre.