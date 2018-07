Bruno Le Maire était l'invité de RTL

publié le 28/08/2017 à 07:27

La rentrée s'annonce crispante pour le gouvernement. Pour la première fois depuis son arrivée à l'Élysée en mai, Emmanuel Macron est confronté à une opposition syndicale et politique forte. Si l'adoption de la réforme du Code de travail est prévue pour la fin du mois de septembre, le mouvement social s'organise et la pression monte. Le 12 septembre, la CGT invite les salariés à une journée d'action contre les ordonnances qui seront dévoilées le 31 août. Onze jours plus tard, le 23 septembre, Jean-Luc Mélenchon et La France insoumise appellent le "peuple" au "combat" face au président.



Emmanuel Macron, dont la popularité n'a cessé de chuter cet été pour atteindre 40% en cette rentrée, peut-il tenir ses promesses et réformer ?

Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, répondra aux offensives mais aussi aux questions d'Élizabeth Martichoux pour ce premier rendez-vous de la saison. Les dossiers s'accumulent sur le bureau du patron de Bercy. La hausse de la CSG et la planification de la baisse de la taxe d'habitation ont concentré beaucoup de critiques. Qu'est-ce qui attend vraiment les Français ?