"Brigitte Macron, une femme libre à l'Élysée ?", interroge Nicolas Domenach

publié le 30/08/2017 à 09:34

Avec la premier interview de Brigitte Macron, Elle a pulvérisé ses records de vente. Pour Nicolas Domenach, cela a été l’événement politico-people de l'été. "Et peut-être même de la rentrée, car cet hebdomadaire a été exceptionnellement mis en vente jusqu'au début de cette semaine, alors qu'il était sorti le 18 août", insiste le journaliste. Il note que l'épouse du chef de l'État fait preuve d'une "singulière liberté de ton" et d'une "remarquable élévation d'esprit".



"On a une intello à l'Élysée, qui cite (...) le philosophe Leibnitz, mais aussi Voltaire, Rimbaud ou Baudelaire, une professeure qui réfléchit et donne son avis", poursuit Nicolas Domenach. "Nul doute qu'elle compte au premier chef dans le carré magique qui entoure le Président, même si elle a l'humilité de reconnaître que les Français ont voté pour son mari et non pour elle, et qu'elle saura rester à sa place, derrière lui, s'occuper de lui et des exclus, comme le réclament les Français", poursuit-il.

"Tout cela avec une liberté de ton, au point que le journal la présente comme un modèle de 'femme libre'", lance le journaliste, que cette réalité interpelle.