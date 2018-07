Brigitte Macron : une bande dessinée va lui être consacrée

publié le 26/04/2018 à 11:20

Vingt-quatre heures dans la vie de la Première dame. C'est ce qu'on l'on pourra découvrir dans la bande dessinée consacrée à Brigitte Macron, l'épouse du président de la République. L'ouvrage est actuellement en préparation, rapporte Le Parisien.



Il sera écrit par l'auteure Gaël Tchakaloff. Spécialiste des récits politiques, cette journaliste a déjà publié Lapins et merveilles, 18 mois ferme avec Alain Juppé, pour lequel elle a reçu le prix Bernard Mazières du livre politique 2016, et Divine comédie, les politiques comme vous ne les avez jamais vus, qui racontela dernière campagne présidentielle.



Après des études de droit, la romancière se tourne vers le journalisme. Elle a notamment travaillé à Canal + et à France Télévisions, avant de devenir, pendant quelques mois entre 2007 et 2008, conseillère au cabinet de Rachida Dati, ministre de la Justice.

Gaël Tchakaloff promet un portrait de Brigitte Macron et une plongée dans son quotidien. "Elle est bien dans sa peau et ne changera pas totalement de vie", déclarait l'auteure à propos de la Première dame, dans Elle il y a quelques mois. "C'est une femme très fantaisiste, joyeuse, bien plus extravertie qu'Emmanuel. Dans son sillage, toujours des éclats de rire", raconte celle qui s'est pris d'amitié pour l'épouse du Président.