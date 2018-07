publié le 30/08/2017 à 12:13

Elle a un bureau, appelé "Salon Fougères" et ses missions sont désormais clairement définies par une charte de transparence. Brigitte Macron prend progressivement ses marques au palais présidentiel. Et il semblerait que la première dame n'a pas tardé pour se mettre au travail. Celle qui veut donner la priorité à l'Éducation et au handicap collabore "depuis le début" avec Sophie Cluzel, secrétaire d'État aux Personnes Handicapées.



"Elle reçoit plus de 150 courriers par jour dont la moitié sont sur le handicap. On se voit régulièrement pour faire un point. Les Français l'ont identifiée comme quelqu'un d'empathique. Elle fait des sorties et veut écouter les Français", a confié la secrétaire d'État au micro de RTL.

Durant la campagne présidentielle, Brigitte Macron avait déjà évoqué son engagement pour l'éducation et le handicap. En juin dernier, elle avait visité l'entreprise "Constant et Zoé", spécialisée dans la conception de vêtements adaptés aux personnes en situation de handicap. En juillet, elle avait participé au lancement du 4e plan autisme durant lequel elle en avait profité pour s'entretenir avec de jeunes enfants autistes.

Selon Sophie Cluzel, la première dame souhaiterait mener un combat discret, loin de toute cohue médiatique. "Elle ne veut pas se mettre dans la lumière car malheureusement quand elle est là, on ne parle pas de la cause, on parle d'elle", argumente-t-elle.