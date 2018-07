publié le 27/06/2016 à 17:28

L'idée est venue de ce côté-ci de la Manche. Manifester, dans une tribune commune, la volonté de Paris et de Londres d’accroître leur coopération. Depuis jeudi dernier, les deux villes savent qu'elles ne feront bientôt plus partie du même ensemble supranational, les Britanniques ayant voté pour le Brexit, soit une sortie définitive de leur pays de l'Union européenne, qui les avait accueillis en 1973. Pourtant, les Londoniens avait majoritairement choisi de rester dans l'entité continentale.



Quelques jours avant le référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne, le cabinet d'Anne Hidalgo prenait l'initiative de joindre son homologue, Sadiq Khan, maire de la capitale anglaise depuis mai dernier, et de lui proposer la publication d'un message commun, un message d'espoir. Ce matin, dans la tribune publiée par les deux élus dans Le Parisien et le Financial Times, le contenu de l'annonce est on ne peut plus clair : Londres et Paris veulent travailler ensemble.

Les maires des deux grandes métropoles évoquent le rôle prépondérant des "villes [qui] innovent et sont à la pointe de l'action internationale, dans tous les domaines", insistant sur leur capacité à devenir "un contrepoids puissant face à la léthargie des États-nations et à l'influence des lobbys". Dès lors, Paris et Londres sont "déterminés à travailler plus étroitement" et affichent leur ambition : façonner "le siècle à venir".

Vendredi dernier, Valérie Pécresse avait elle aussi réagi à l'annonce du Brexit, mais à travers un discours bien moins coopératif. Elle avait affirmé sa volonté de faire de la région Île-de-France, dont elle est présidente, le "nouveau Londres", annonçant aux entreprises désireuses de rester dans l'Union européenne qu'elle était "prête à [les] accueillir".