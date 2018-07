Bernard Cazeneuve usé par son poste de ministre de l'Intérieur

publié le 28/07/2016 à 18:16

Flegmatique, le discours toujours fluide et le costume impeccable... En toutes circonstances, Bernard Cazeneuve veut donner l'impression d'un ministre qui tient le choc. Mais sous pression depuis plus d'un an et demi, et plus encore depuis l'attentat de Nice et les accusations qui ont pesé à son égard, le ministre de l'Intérieur a confié à ses proches éprouver une certaine fatigue.





Celui-ci se dévoile peu mais il s'est livré ces derniers temps à ses rares confidents et leur a exprimé une forme de dépit mais aussi une certaine fatigue physique. "C'est un poste usant", reconnaît l'un de ses prédécesseurs place Beauvau. Le ministre de l’intérieur est aussi lassé par les attaques politiques, pour lui totalement vaines : "Moi, l’an prochain, je ne serai candidat à rien, je ferai autre chose", a-t-il confié. Épuisé, Bernard Cazeneuve confie aussi qu'il ne croit plus beaucoup aux chances de la gauche en 2017. En attendant, il peut compter sur le soutien indéfectible du gouvernement et de François Hollande.