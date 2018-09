Benjamin Griveaux a "tout ce qu'il faut pour tracer sa route", estime Christine Haas

publié le 01/09/2018 à 15:02

On dit que le Capricorne est froid, distant, qu’il semble indifférent et surtout inaffectif. C’est parfois vrai, mais le plus souvent c’est une armure, une coque de protection contre le monde extérieur et contre sa peur de l’abandon. C’est ce qui caractérise la plupart des membres du signe, cette crainte d’enfant d’être oublié quelque part, d’être laissé sur le bord de la route.



Toutefois, il ne semble pas que Benjamin Griveaux souffre trop de ce complexe d’abandon, heureusement pour lui, car son Soleil Capricorne est conjoint à Vénus et qu’il sait instinctivement quoi faire pour ne pas être abandonné. On peut même penser qu’il a, inconsciemment, retourné le problème pour qu’il devienne une force. C'est-à-dire qu’il est très sélectif dans ses relations, qu’il cloisonne, assure, et fait en sorte qu’on ait tellement besoin de lui qu’il soit impossible aux autres de l’abandonner.

On dit aussi que le Capricorne est, avec la Vierge, le signe le plus ambitieux et travailleur du zodiaque, or Benjamin Griveaux cumule ces deux signes. Il a compris très tôt qu’il fallait grimper les marches l’une après l’autre, que le temps était son allié et il a réussi grâce à une puissance de travail un peu hors du commun.

Il aime son travail et y tient comme à la prunelle de ses yeux Partager la citation





Il arrive même qu’il exagère (opposition Soleil/Jupiter), qu’il en fasse trop et il supporte très mal la moindre remarque sur la manière dont il gère son boulot et son emploi du temps. Il faut dire aussi que c’est quelqu’un qui a des problèmes avec l’autorité, autant avec la sienne qu’avec celle des autres.



L’ascendant Vierge vient confirmer cela car si ce signe est moins ambitieux que le Capricorne (qui veut tutoyer les cimes), il aime son travail et y tient comme à la prunelle de ses yeux. Très organisé, extrêmement discipliné, Benjamin Griveaux est de ceux qui aiment à se mettre au travail le matin de bonne heure, ou au contraire travailler dans le silence et la tranquillité de la nuit.

Une assurance trompeuse

Son problème, en dehors de ceux que lui pose le Capricorne (les cimes, toujours) c’est le doute, l’incertitude. Voilà quelqu’un qui affiche une assurance qui peut être impressionnante et qui en réalité est le plus souvent dans le doute, un doute qui lui fait perdre confiance en son intuition, qu’il a pourtant très forte. Dommage ! Il est également, et cela va avec, trop rationnel, trop intellectuel et il gagnerait à laisser un peu plus de place à la spontanéité et à la fantaisie.



Même si ce n’est pas le cas, son thème donne l’impression que tout est prévu, voire calculé, pour servir son ambition. Mais c’est sa manière à lui d’atteindre ses objectifs ; chacun fait avec ce qu’il a, et Benjamin Griveaux a beaucoup d’intelligence, de culture, tout ce qu’il faut pour tracer sa route.



Sauf qu’il est rarement satisfait, jamais content, et qu’il a la vague impression qu’il lui manque quelque chose. Mais ne serait-ce pas un moteur ?