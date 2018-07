publié le 26/10/2017 à 15:15

Les Républicains continuent de se diviser depuis l'exclusion des Constructifs et des membres du gouvernement. Tout ceci au moment où la liste officielle des candidats à la présidence du parti a été annoncée. Laurent Wauquiez, Maël de Calan et Florence Portelli sont dans la course pour l'élection qui se déroulera les 10 et 17 décembre.



Depuis la fin de la campagne électorale, François Baroin a pris ses distances avec la sphère politique. Invité le 25 octobre dans Quotidien sur TMC, l'ancien ministre déclare : "Une page s'est tournée pour moi. Je me tiens à distance de toutes les affaires partisanes. C'est un choix, j'ai envie de me réinventer".

Cependant, François Baroin laisse planer le doute, comme le souligne Le Lab. "J'ai été de tous les combats de la droite de ces 25 dernières années contre le Front national. Tout ce qui de près ou de loin se rapprochera sous cette forme d'une coalition avec des gens du Front national, je m'y opposerai de toutes mes forces. Ça sera peut-être l'une des causes, éventuellement, d'un possible retour". Il adresse ainsi un message direct à Laurent Wauquiez, critiqué pour incarner une "droite dure".