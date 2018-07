publié le 31/10/2017 à 16:36

Ils décernent un bonnet d'âne à leur professeur d'un jour. Invités lundi 30 octobre sur le plateau de C à vous, des écoliers de l'émission Au Tableau !, qui fait son grand retour dimanche 5 novembre sur C8, n'ont pas caché leur antipathie à l'égard de Jean-Luc Mélenchon lors de son passage en mars dernier, comme le relève Paris Match.



"J'ai trouvé qu'il ne nous respectait pas vraiment, il pensait qu'on n'était pas dangereux, qu'on ne comprenait rien à la politique et qu'on était bêtes", se souvient le jeune Noah, sourire en coin, sur le plateau de France 5. "Il nous prenait pour des petits de cinq ans", surenchérit son amie Mouna, qui avoue qu'au début de l'émission, elle a trouvé le candidat de La France Insoumise à la présidentielle un brun "méchant" et "sévère".

Autre personnalité contre laquelle les écoliers ont la dent dure : Anne Hidalgo, dont la prestation devant le tableau noir sera diffusée dimanche 5 novembre. Lors de l'émission, une chère petite tête blonde n'a pas hésité à confier à l'édile que ses parents "ne pouvaient pas la saquer". "Elle sait qu'il y a des gens qui ne l'aiment pas. Du coup, elle essaye de l’accepter", relativise Noah.

Édouard Philippe plébiscité

Édouard Philippe et Omar Sy passeront également sur le grill. Et les enfants ont déjà leur chouchou. À la question : "qui avez-vous préféré entre Omar Sy et Édouard Philippe", Mouna répond sans hésitation : "Monsieur Philippe !". Une belle prouesse dont peut se targuer l'ancien maire du Havre, puisqu'il était en compétition avec la personnalité préférée des Français.



"Dans l'ancienne émission Au Tableau, j'ai eu un coup de cœur pour Emmanuel Macron, et maintenant j'ai un autre coup de cœur pour Édouard Philippe", poursuit la jeune fille.