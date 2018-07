avec Philippe Peyre et AFP

4.978.122 euros. C'est très précisément la somme du préjudice potentiel évaluée par le Parlement européen pour les salaires qui auraient été versés frauduleusement à des assistants de députés européens du Front national entre 2012 et 2017, a appris l'AFP auprès de sources proches du dossier, jeudi 27 avril. Ces assistants sont au centre d'une enquête sur des soupçons d'emplois fictifs.



Cette estimation, 4.978.122 euros au 21 avril, est une "mise à jour" après la découverte des "éléments nouveaux" du dossier ces derniers mois. En effet, cette somme peut encore évoluer, a écrit dans une note aux juges d'instruction l'avocat du Parlement européen, Patrick Maisonneuve, a précisé l'une des sources. Une précédente estimation du Parlement, en septembre 2015, a évalué ce préjudice potentiel à 1,9 million d'euros.



L'actuelle candidate présente au second tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen, son père Jean-Marie Le Pen, son conjoint Louis Aliot ou encore l'un de ses fidèles Florian Philippot... Tous sont visés, parfois pour plusieurs assistants, ainsi que treize autres eurodéputés frontistes présents au Parlement, dans la note transmise cette semaine à l'AFP. Autant de cas que l'enquête judiciaire en France, dans laquelle le Parlement européen est partie civile, devra confirmer. "Je constate que ces violations du secret de l'instruction suivent un timing parfait", a réagi l'avocat de Marine Le Pen, Rodolphe Bosselut, sans faire d'autres commentaires.

Déjà 2 mises en examen

Les juges s'interrogent sur la présence de 20 assistants parlementaires sur des postes figurant dans l'organigramme du parti en France, ce qui laissait supposer qu'ils étaient affectés à d'autres tâches que celles pour lesquelles ils étaient rémunérés.

Deux assistants ont déjà été mis en examen dont la cheffe de cabinet de Marine Le Pen au Front national, Catherine Griset, pour recel d'abus de confiance. Les juges ont également demandé au Parlement européen de lever l'immunité de Marine Le Pen. Celle-ci a refusé de se rendre à une convocation en vue de sa possible mise en examen pour abus de confiance le 10 mars, au sujet des salaires versés à sa cheffe de cabinet.

17 élus dans le collimateur

Dix-sept élus sont visés - parfois pour plusieurs assistants - dont Marine et Jean-Marie Le Pen, Louis Aliot ou Florian Philippot, et le préjudice s'élèverait désormais à 4,978.122 euros pour la période du 1er avril 2012 au 1er avril 2017, contre 1,9 million d'euros lors d'une évaluation de 2015.



Pour ce calcul, les services du Parlement, qui s'appuyent sur l'enquête en cours et les rapports du gendarme antifraude de l'UE, l'Olaf, ont additionné les cas où les soupçons lui apparaissaient suffisants. L'enquête judiciaire en France devra les confirmer