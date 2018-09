Assemblée nationale : "Vous me pardonnerez de ne pas être une dame", lance Ferrand

et Thibaut Deleaz

publié le 11/09/2018 à 06:58

À peine désigné candidat de la majorité pour être président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand s'attire déjà les foudres des féministes. Face à lui, Barbara Pompili, Cendra Moton et Philippe Folliot, qui ont donné l'espoir à certains que l'Assemblée puisse être dirigée par une femme.



Si Richard Ferrand affrontera, lors du vote de l'ensemble des députés mercredi 12 septembre, la députée FI Mathilde Panot, son élection ne devrait être qu'une formalité. Une femme au Perchoir, ce ne devrait donc pas être pour cette fois, et le candidat REM s'en défend : "Le choix s'est porté sur moi, vous me pardonnerez de ne pas être une dame."

Pour Richard Ferrand, le vote de ses collègues pour le désigner candidat s'est fait sur "fond d'adhésion aux propositions que j'ai pu faire". Il a tenu à "remercier (ses) collègues de ce vote de confiance".