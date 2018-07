et Claire Gaveau

publié le 30/05/2016 à 08:24

Arnaud Montebourg sera-t-il candidat à l'élection présidentielle de 2017 ? Ce dernier a une nouvelle fois entretenu le suspense sur RTL. S'il multiplie les sorties et que tout laisse à penser à un retour sur le devant de la scène de la part de l'ancien ministre de l'Économie. Il y a deux semaines, Arnaud Montebourg avait notamment lancé son projet lors de sa traditionnelle ascension du mont Beuvray.



"Nous avons ouvert une plateforme numérique, où chacun peut se rendre. Une plateforme qui a pour but d'associer les Français à un grand projet alternatif", explique-t-il. En deux semaines, 83.000 votes, 400 contributions et près de 250 propositions précises ont été recensés par l'ancien ministre de Jean-Marc Ayrault.



30/05/2016

Et malgré ce projet personnel qui ressemble fortement à un objectif personnel pour Arnaud Montebourg, l'ancien pensionnaire de Bercy prend les choses une par une. "Il faut le porter, je n'inverse pas les choses, j'en suis d'abord à bâtir le projet avant de m'interroger (...) Je prendrai ma décision cet été", affirme-t-il sans dévoiler davantage ses ambitions en vue de l'élection présidentielle de 2017.