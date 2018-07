publié le 30/05/2016 à 09:09

"Vous n'allez pas me faire peur avec votre t-shirt. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler". Avec cette petite phrase lancée à des militants de la CGT, vendredi 27 mai lors d'un déplacement à Lunel (Hérault), Emmanuel Macron s'est attiré de nombreuses critiques. Au micro de RTL, Arnaud Montebourg estime notamment que son successeur au ministère de l'Économie a fait preuve d'un certain mépris : "Je trouve qu'il y avait quelque chose comme ça".



"Quand on sollicite le suffrage universel, ou qu'on prétend le faire, la première précaution à avoir, c'est de respecter ceux, et notamment les plus modestes, qui n'ont pas les moyens de se payer un costume", poursuit Arnaud Montebourg en faisant référence aux ambitions prêtées à Emmanuel Macron.

"Quand vous êtes ministre de l’Économie, vous représentez toute l’économie. Dans les entreprises, vous n’êtes pas que le ministres des gens qui ont réussi dans la vie. Vous êtes aussi le ministre des salariés, des cadres, des ouvriers et donc des syndicalistes aussi. Il faut rassembler ces gens autour d’un projet commun et collectif. Il ne s’agit pas de les stigmatiser, de les mépriser. Donc je pense que le respect est fondamental", conclut Arnaud Montebourg.