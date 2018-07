et Ludovic Galtier

publié le 27/03/2018 à 09:22

Le président de la République, Emmanuel Macron, présidera aux Invalides l'hommage national à Arnaud Beltrame, tué lors de l'attentat du Super-U de Trèbes (Aude), vendredi 23 mars. Le lieutenant-colonel, qui s'est substitué à une otage, sera promu au grade de colonel à titre posthume.



L'Élysée souhaite une cérémonie sobre mais le parcours choisi doit permettre aux Parisiens de s'associer à cet hommage. Le départ du cortège funéraire sera donné depuis la place du Panthéon, mercredi 28 mars à 10 heures. En silence, il traversera le boulevard Saint-Michel, les quais de la rive gauche jusqu'au pont Alexandre III avant de rejoindre l'Hôtel des Invalides.

Un peu après 11h30, Emmanuel Macron, accompagné de son épouse, prononcera l'éloge funèbre devant le cercueil du lieutenant-colonel et l'ensemble des familles de victimes de Trèbes et Carcassonne. Le chef de l'État veut que son allocution soit simple et courte après une Marseillaise jouée par la garde républicaine. La dépouille quittera l'Hôtel des Invalides en fin de matinée. La cérémonie sera publique. Plusieurs centaines d'anonymes pourront y assister.

La famille n'a formulé qu'une exigence : elle a demandé qu'une veillée avec les frères d'armes d'Arnaud Beltrame soit organisée dans l'intimité. Elle se déroulera mardi 27 mars dans la caserne de Tournon, dans le VIe arrondissement de la capitale.