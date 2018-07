publié le 28/07/2018 à 11:42

C'est l'autre victime du scandale. Lorsque les internautes recherchent Alexandre Benalla sur Facebook, le réseau social renvoie sur le compte de ce Toulousain de 41 ans en recherche d'emploi. Alexandre Benallaoua est le quasi homonyme de l'ancien conseiller sécurité de l'Élysée. Autre coïncidence qui entretient la confusion, l'homme est natif d'Évreux dans l'Eure comme Alexandre Benalla selon Le Parisien.



Depuis la publication du Monde qui a révélé le scandale Alexandre Benalla, l'homme fait l'objet de nombreux messages d'insultes, notamment homophobes, ainsi que des menaces. "Un flot de haine s'est déversé. J'ai dû recevoir au moins une centaine de ces messages dont certains venaient de l'étranger", explique-t-il dans La Dépêche.

Un plainte pour injures publiques aggravées déposée

Mais son "calvaire" ne s'arrête pas au monde virtuel comme il l'explique au journal local. "Quelqu'un s'est amusé à enlever la fin de mon nom sur ma boîte aux lettres. Moi ça ne m'amuse pas. L'autre jour, quand je suis allé voir mon conseiller à Pôle Emploi, lorsque j'ai annoncé mon nom à l'accueil, j'ai vu un rictus", confie Alexandre Benallaoua.



Le Toulousain a donc décidé d'agir en déposant plainte jeudi 26 juillet auprès du tribunal de grande instance de Paris pour injures publiques aggravées. Le délit est punissable de 21.000 euros d'amende et d'un an d'emprisonnement dans le cas d'injures discriminatoires, comme c'est le cas pour certains messages reçus par Alexandre Benallaoua. Il ne souhaite qu'une chose aujourd'hui : "Qu'on me foute la paix !".