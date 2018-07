publié le 29/11/2017 à 13:13

Longtemps resté discret sur la campagne pour la présidence des Républicains, Alain Juppé va "faire un geste qui ne passera pas inaperçu", révèle L'Opinion. Le maire de Bordeaux sera aux côtés du candidat Maël de Calan, en meeting à Bordeaux. "De temps en temps, il adresse à son cadet un SMS pour le féliciter d'une interview matinale", ajoute le quotidien.



Cette prise de position soulève une autre question : Alain Juppé va-t-il quitter Les Républicains ? "Il est complexe. Ce n'est pas le type qui franchit le Rubicon tous les matins. Contrairement à d'autres, je pense que son départ n'est pas inéluctable", note Bruno Retailleau. L'un des "influents soutiens de Laurent Wauquiez rapporte, dans le journal, que le candidat est "convaincu qu'Alain Juppé va partir".

Un proche de l'ancien candidat à la primaire de la droite et du centre, Dominique Perben, estime que "c'est très difficile de dire ce qu'il souhaite. Il est à la fois convaincu que LR c'est terminé, que l'alliance entre la droite et le centre, tout autant, et en même temps, on sent qu'il n'est pas enthousiaste pour Emmanuel Macron". Le maire de Bordeaux juge que la stratégie du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes "n'est pas la bonne solution" car il "spécule sur l'échec de Macron".

Une adhésion à La République En Marche est-elle envisageable ? Lors de sa rencontre avec Emmanuel Macron, révélée par RTL, il a émis deux "réserves importantes : la politique du logement du nouveau président et ses relations avec les collectivités locales, avec notamment sa réforme de la taxe d'habitation. Il juge aussi que l’inexistence de la réduction de la dette est une 'faiblesse du gouvernement'." Mais selon les informations de L'Opinion, "Il n'ira pas à La République En Marche. Alain Juppé juge que ce parti 'n'existe qu'autour de son chef' et que ses élus sont 'hors sol'."