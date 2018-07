publié le 30/06/2017 à 21:06

Ses combats et sa personnalité auront marqué plusieurs générations. Simone Veil est décédée à l'âge de 89 ans ce vendredi 30 juin. "Elle a été la figure politique française la plus populaire pendant des décennies, et je crois que c’était justifié parce qu’en fait c’est la figure de femme en politique la plus marquante qu’on ai eu dans l’histoire", souligne Alain Duhamel.



Ministre de la Santé, députée européenne, présidente du Parlement européen, ministre d'État des Affaires sociales et membre du Conseil constitutionnel, cette femme engagée a transformé la vie politique française et imposé sa vision féministe. Elle symbolise la libération des femmes, notamment en étant à l'origine de la loi Veil sur la dépénalisation de l'IVG. "C’est un risque qu’avait pris VGE et c’est un combat dans lequel Jacques Chirac l’a soutenu, mais c’est Simone Veil qui a porté le projet", met en lumière Alain Duhamel.

"Elle se faisait insulter, il y avait des méthodes utilisées qui étaient ignobles", tient à rappeler l’éditorialiste, "c’était écoeurant mais elle a tenu bon". Simone Veil restera à jamais dans toute les mémoires comme une femme ayant su allier un “mélange de fermeté, de détermination, de douceur". "C’est parce qu’elle avait connu Auschwitz que pour elle, il fallait une Europe unie", assure l’éditorialiste avant de conclure : "S’il fallait un emblème pour l’Europe ça serait la figure de Simone Veil."