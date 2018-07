Alain Duhamel : "Le PS ne sera plus le parti dominant qu'il a rêvé d'être"

publié le 31/03/2017 à 20:13

Cette semaine, la campagne électorale a été marquée par les difficultés au sein du Parti socialiste. "Effectivement, ces derniers jours resteront dans l'histoire de la gauche comme ceux de l’éclatement de leur parti", estime Alain Duhamel. L'artificier de ce naufrage? Manuel Valls qui avait, selon lui, le choix entre deux solutions : "Attendre le second tour pour se déclarer en faveur d'Emmanuel Macron et rester au Parti socialiste ou le faire avant le premier tour comme il l'a fait et se positionner contre Benoît Hamon", rejoue l'éditorialiste pour qui cette décision n'est "pas une surprise".



"Il n'empêche que c'est une transgression comparable à celles de Laurent Fabius ou Jean-Luc Mélénchon en 2005 au moment du référendum sur la Constitution européenne". La conclusion de ce geste étant selon l'éditorialiste "la fin de la période du socialisme mitterrandien de 1971 faute de leader charismatique comme l'a été François Mitterrand".

Les projections d'Alain Duhamel sont sans appel : "Il y aura plusieurs gauches dans le prochain Parlement : une gauche de rupture autour de Jean-Luc Mélenchon et du PC, une autre d’opposition autour de ce qui restera de Benoît Hamon et puis une gauche de majorité autour de Manuel Valls et enfin une formation autour d'Emmanuel Macron dans l'hypothèse d'une victoire". Car "le PS qui a rêvé d’être le parti dominant ne le sera plus".