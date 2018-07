publié le 27/06/2017 à 19:55

À près de 69 ans, Jean-Pierre Raffarin a décidé de tourner la page de sa vie politique. Pour Alain Duhamel, c’est un personnage "beaucoup plus original et complexe qu’il ne laisse penser au premier regard" qui tire aujourd’hui sa révérence. S’il "est souvent perçu comme l’archétype du sénateur", l’ex-premier ministre de Jacques Chirac "est aussi un pionnier de l’adaptation de la France à la mondialisation, il a été un des premiers à pressentir son importance".



"Il a été un des premiers à pressentir son importance, on sait très bien que c’est un spécialiste de la Chine", ajoute-t-il. L'éditorialiste de RTL souligne cependant qu’il "adore sa province du Poitou et c’est un grand décentralisateur un girondin". Si Jean-Pierre Raffarin avait "ses excentricités", "on se rappelle très bien ses raffarinades et un des meilleurs analystes politiques".

L’ex-sénateur de la Vienne ne va pas couler une retraite tranquille et inactive puisqu'il va s'atteler à lancer une ONG baptisée Leaders for Peace. L'ancien Premier ministre veut poursuivre son "investissement au service de la coopération franco-chinoise". Il souhaite aussi garder un pied dans "la Vienne et ses projets, notamment celui de l'Institut international Jöel Robuchon à Montmorillon", explique-t-il dans une tribune publiée dans La Nouvelle République.