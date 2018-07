"Aidez-moi !" : François Fillon lance un appel aux électeurs à Nice

publié le 29/10/2016 à 16:11

Il occupe la troisième place des sondages, devant Bruno Le Maire et derrière Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. François Fillon a passé une bonne semaine. Vendredi 28 octobre, il dédicaçait son livre à Nice et à Cannes. Il est venu faire passer un message : non, il n'a pas encore perdu. Au contraire, il est depuis quelques jours persuadé qu'il va la gagner. "Alors, je vous le demande, il reste trois semaines. Aidez-moi !"



Détendu, l'ancien Premier ministre est parfois même souriant. Sans excès évidemment. Il est convaincu d'avoir enfin fait naître une dynamique, nourrie par les encouragements de ses supporters. Et peu importent les sondages qui, même s'ils sont meilleurs ces derniers jours, restent bas.

"Ils sont en train de faire leurs petits sondages sur quelques centaines de personnes. Nous, on va faire sortir 3 millions de Français. C'est ça qui va faire la différence", persiste François Fillon. Grand amateur de course automobile, le candidat sait qu'après un début de campagne périlleux une place sur le podium suffirait le 20 novembre à sauver l'honneur.