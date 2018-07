publié le 27/03/2018 à 08:42

Agnès Buzyn a présenté lundi 26 mars son plan priorité prévention, composé de 25 mesures pour tous les âges de la vie, qui "visent à tenir compte des besoins des Français dans toute leur diversité, pour leur permettre de bien grandir, vivre et vieillir". La vaccination contre la grippe pourra par exemple être prise en charge par les pharmaciens "dès 2019" et les traitements anti-tabac seront remboursés "comme n'importe quel médicament".



Au micro de RTL mardi 27 mars, la ministre de la Santé et des Solidarités fait un constat : "La prévention dans notre pays fait défaut. Notre pays souffre de cela avec beaucoup de maladies chroniques et une mortalité précoce avant 65 ans très élevée par rapport aux autres pays."

Agnès Buzyn annonce qu'avec le service sanitaire, "qui va débuter à la rentrée 2018", 48.000 étudiants en santé (pharmaciens, médecins, infirmiers, kinésithérapeutes) feront "de la promotion et de l'éducation à la santé (alimentation, sexualité) dans des écoles ou des Ehpad. Ils vont de ce fait intégrer les grands messages de prévention, ça fera partie de leur cursus".