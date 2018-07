Affaire Penelope Fillon : qu'est-ce que la "Revue des deux mondes" ?

publié le 31/01/2017 à 16:40

Il s'agit de l'une des plus anciennes publications européennes. Fondée en 1829, la Revue des deux mondes a connu des jours plus paisible. Dans son édition du mercredi 25 janvier, Le Canard Enchaîné a révélé que Penelope Fillon aurait été salariée du mensuel, propriété du milliardaire et ami de François Fillon Marc Ladreit de Lacharrière, entre mai 2012 et novembre 2013, pour la somme de 100.000 euros bruts. Le problème pointé par l'hebdomadaire satirique étant qu'aucune trace tangible du travail de l'épouse du candidat à la présidentielle ne subsiste. De quoi faire planer le doute d'un emploi fictif.



Une amitié à propos de laquelle le milliardaire, également proche de François Hollande, n'a jamais fait de secret. En novembre 2016, le mécène de 76 ans s'était d'ailleurs exprimé sur cette relation sur les ondes d'Europe 1. "François Fillon, je le connais depuis plus de 20 ans, c'est le compagnon de route de mon grand ami Philippe Séguin, nous avons fait des combats ensemble." La Revue des deux mondes consacre d'ailleurs ce mois-ci sa couverture au Sarthois. Si la publication est de nos jours tournée vers la politique et l'histoire, cela n'a pas toujours été le cas.

Un magazine au passé littéraire prestigieux, désormais tourné sur la politique

Ce magazine, presque bicentenaire, a connu un passé littéraire brillant, au cours duquel des personnalités comme George Sand, Chateaubriand, Sainte-Beuve, Dumas ou Musset ont collaboré. Le périodique organise par ailleurs des "dîners du Cercle", et peut se targuer depuis 2014 d'avoir reçu à sa table des personnalités politiques comme Anne Hidalgo, Bruno Le Maire, Valéry Giscard d'Estaing ou encore Emmanuel Macron, selon le site de la revue, qui mentionne également la présence de Franz-Olivier Giesbert, directeur du Point et époux de la directrice, au sein du comité de rédaction. La revue est actuellement dirigée par l'ex-patronne de Elle Valérie Toranian, qui a donné un espace à des contributeurs comme Michel Onfray ou Éric Zemmour.

En 2015, la Revue des deux mondes comptait moins de 5.000 abonnés, selon les chiffres du Monde. Son siège a été perquisitionné, le 26 janvier, et son ancien directeur, Michel Crépu, désormais à la NRF chez Gallimard, a été auditionné dans le cadre de l'enquête ouverte sur l'affaire Penelope Fillon pour "détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et recel de ces délits". Sur RTL, il s'est déclaré "stupéfait" de ces révélations et déclare avoir découvert "l'existence de ce poste [de Penelope Fillon, ndlr] en lisant Le Canard Enchaîné". Interrogé par l'hebdomadaire, il a déclaré que l'épouse de François Fillon "a bien signé deux peut-être trois notes de lecture", mais "à aucun moment [...] je n'ai eu la moindre trace de ce qui pourrait ressembler à un travail de conseiller littéraire."

Michel Crépu était au courant, selon l'avocat de Marc Ladreit de Lacharrière

L'enquête se poursuit, mais selon l'avocat de Marc Ladreit de Lacharrière, Michel Crépu était bien au courant des écrits de Penelope Fillon, rapporte Le Parisien. L'avocat aurait d'ailleurs versé au dossier plusieurs mails de l'épouse du candidat adressés à l'ancien directeur de la revue. "Cela démontre qu'il a bien reçu les fiches, mais qu'il a décidé de ne pas les publier", riposte l'entourage de François Fillon cité par le quotidien.