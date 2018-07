Pénélope et François Fillon

et AFP

publié le 28/01/2017 à 16:36

L'enquête se poursuit. Depuis les révélations du Canard enchaîné, François Fillon est au coeur de la tourmente. Sa femme, Penelope Fillon, est accusée d'avoir touché 500.000 euros en tant qu'attachée parlementaire de son mari ou du suppléant. Un emploi dans le viseur des enquêteurs alors que ce dernier est suspecté d'être fictif.



Des révélations qui éclaboussent considérablement le vainqueur de la primaire de la droite et du centre, candidat à l'élection présidentielle de 2017. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a déclaré ce samedi 28 janvier avoir transmis aux enquêteurs les déclarations de patrimoine et d'intérêt effectuées par François Fillon comme député, sénateur et ministre.

Contactée par l'AFP à la suite d'une information d'Europe 1, la HATVP a confirmé avoir reçu une réquisition judiciaire lui enjoignant de transmettre le dossier de François Fillon.