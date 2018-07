Penelope Fillon et François Fillon sur le perron de l'Élysée en janvier 2012

et Ambre Deharo

publié le 28/01/2017 à 16:16

"Madame Fillon, rendez-nous nos 500.000 euros". C'est avec ce titre que Christophe Grébert, élu centriste au conseil municipal de Puteaux a publié la pétition sur le site change.org. Le texte réclame à Penelope Fillon le remboursement des 500.000 euros brut que l'épouse du candidat LR à la présidentielle aurait touché entre 1998 et 2006 en tant qu'assistante parlementaire. Selon les révélations du Canard Enchaîné, madame Fillon aurait également perçu environ 100.000 euros pour un emploi de conseillère à la Revue des Deux Mondes entre 2012 et 2013.



Quelque 24 heures après les révélations de l'hebdomadaire qui affirme que l'activité parlementaire de Penelope Fillon serait en réalité un emploi fictif, la pétition lancée le vendredi 27 janvier avait récolté plus de 100.000 signatures. Vers 16 heures ce dimanche 29 janvier, le texte publié par l'élu de Puteaux en contenait 174.370. "Au total, 500.000 euros d'argent public ont été versés pour cet emploi. Un montant qui vous semblera sans doute exagéré, puisque dans différentes interviews vous affirmez n'avoir 'jamais été impliquée dans la vie politique' de votre mari" a écrit Christophe Grébert, s'adressant directement à la femme de François Fillon

Interrogé par le journal Challenges, ce dernier a expliqué avoir publié cette pétition pour "combattre ce système d'entre- soi" ajoutant que "quand vous êtes élus, vous devez servir l’intérêt général, pas votre propre intérêt". Une pétition dont le but est également de donner à la principale intéressée l'occasion de s'expliquer en public : "notre pétition s'adresse directement à Penelope Fillon. Alors que l'affaire la concerne directement, personne n'a eu l'idée (l'envie, trouvé intéressant, pensé, espéré) de lui demander son avis!" a affirmé l'élu dans un message publié le 28 janvier.

Selon le quotidien le Monde, Penelope Fillon sera présente au meeting de son mari, ce dimanche 29 janvier à la Villette. Par ailleurs, la femme du candidat les Républicains devrait s'exprimer publiquement la semaine prochaine. François Fillon s'est déjà, lui, exprimé sur l'affaire. Sur le plateau du journal de 20 heures de TF1, le 26 janvier, il a affirmé que sa femme œuvrait à ses côtés depuis 1981. "Son travail est réel", a-t-il martelé. Le candidat LR a également confié qu'il avait rémunéré "deux de [ses] enfants qui étaient avocats" lors de son passage au Sénat. Une déclaration qui lui a valu une nouvelle polémique, puisqu'après vérification, plusieurs médias ont révélé qu'à cette époque, les deux enfants concernés n'étaient pas encore diplômés.