Affaire Griveaux : un an après, son épouse s'exprime pour la première fois

En février 2020, un scandale politique éclatait après la publication d'une vidéo à caractère sexuel impliquant Benjamin Griveaux, ancien porte-parole du gouvernement et candidat à la mairie de Paris. Presqu'un an après les faits, Julia Minkowski, sa compagne, publie mercredi 6 janvier L'avocat était une femme, dans lequel elle évoque l'affaire pour la première fois.



Si l'épouse de Benjamin Griveaux avait été informée de l'existence de documents compromettants en amont, elle affirme avoir été meurtrie par "ces divulgations honteuses", rapporte Télé-Loisirs. Selon elle, le parlementaire a très bien réagi après la diffusion de ces vidéos par le militant russe Piotr Pavlenski et Alexandra de Taddeo, sa compagne française.



Piotr Pavlenski avait déclaré vouloir dénoncer "l'hypocrisie" du candidat à la mairie de Paris, notamment sur son attachement aux valeurs familiales. Une accusation à laquelle Julia Minkowski a également réagi dans son ouvrage : "Quant à la prétendue hypocrisie, où est-elle ? Est-ce le fait de rester en couple malgré l'infidélité ? Non, (...) c'est de faire semblant de croire que, dans une relation qui dure, on ne fait jamais face à ce genre de difficultés."

"À l'intérieur, les choses se sont passées de façon assez banale. Il a fait passer sa famille en premier, il a voulu nous protéger. Ce choix a confirmé tout ce que je pensais de lui", poursuit Julia Minkowski sur la médiatisation de l'affaire qui était, selon elle, "faussement extraordinaire, voir surréaliste".