Affaire Fillon : "Mediapart" révèle un nouveau soupçon d'emploi fictif

publié le 31/01/2017 à 15:11

Nouveau soupçon. Mediapart révèle mardi 31 janvier que la fondation Culture et Diversité aurait salarié pendant un an une proche de François Fillon, impliquée dans sa campagne pour la primaire de la droite et du centre. Une structure qui n'est autre que la fondation d'entreprise de Fimalac, le groupe de Marc Ladreit de Lacharrière. Ce milliardaire, également propriétaire de la Revue des deux mondes, qui a rémunéré Penelope Fillon entre 2012 et 2013 à hauteur de 100.000 euros brut pour des missions qui ne sont pas clairement définies.



Une nouvelle affaire dans l'entourage de François Fillon ? C'est ce qu'affirme le site d'investigation. Alexia Demirdjian, la proche en question, occupait un poste de conseillère dans le domaine du numérique au sein de l'équipe de campagne de François Fillon, aurait été salariée entre mars 2015 et le printemps 2016 par la fondation du milliardaire. Une rémunération pour des missions dont Mediapart affirme ne trouver aucune trace, agitant ainsi le spectre d'un emploi fictif.

Depuis les révélations du Canard Enchaîné dans son édition du mercredi 25 janvier, la campagne de François Fillon marque le pas. L'hebdomadaire satirique affirme que l'épouse du candidat à l'élection présidentielle aurait occupé des emplois fictifs en ayant été employée par la Revue des deux mondes, propriété de Marc Ladreit de Lacharrière ainsi que par son époux et son suppléant à l'Assemblée nationale en temps qu'assistante parlementaire alors qu'elle avait toujours affirmé jusque-là n'exercer aucune profession. Une enquête a été ouverte et le couple a été auditionné par les enquêteurs, lundi 30 janvier. Le lendemain, une perquisition à l'Assemblée nationale a eu lieu afin de se procurer l'intégralité des fiches de paie.