Affaire Ferrand : Macron appelle le gouvernement à "la solidarité"

et AFP

publié le 31/05/2017 à 12:29

Lors du compte-rendu du Conseil des ministres, mercredi 31 mai, le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner a relayé des déclarations d'Emmanuel Macron sur la polémique politico-médiatique concernant Richard Ferrand. Le président de la République a appelé son équipe gouvernementale à "la solidarité" et à "la responsabilité", tout en expliquant que "l'exemplarité" devait rester un "objectif" permanent.





"Les choses ne vont pas forcément bien quand la presse devient juge", a ajouté le chef de l'État au cours de cette réunion, estimant que "chacun doit être à sa place" dans une démocratie. Selon Christophe Castaner, Emmanuel Macron a fait savoir que la polémique n'avait pas "vocation à devenir une affaire" tant qu'il n'y a pas d'enquête ouverte. "Seule la justice est habilitée à décider ce qui relève d'une affaire, donc d'une instruction", a également affirmé la tête de l'exécutif.

Le ministre de la Cohésion des Territoires est dans la tempête depuis les premières révélations du Canard Enchaîné concernant une location immobilière des Mutuelles de Bretagne impliquant sa compagne. De plus, selon des informations publiées par Le Monde, qui épingle un "mélange des genres", et Mediapart, la compagne de Richard Ferrand, avocate, a eu plusieurs contrats auprès des Mutuelles. Le député du Finistère était alors directeur général de 1998 à 2012. Son ex-femme, artiste plasticienne, a également obtenu plusieurs contrats d'aménagement d'intérieur, via ces mêmes Mutuelles de Bretagne.

Mardi 30 mai, le Premier ministre Édouard Philippe a une nouvelle fois apporté son soutien à Richard Ferrand, "malgré l'exaspération des Français" devant ce type de pratiques.