Affaire Ferrand : l'avocat de la transaction dénonce un manque d'éthique

publié le 29/05/2017 à 12:18

Une nouvelle voix s'élève contre Richard Ferrand. Dans les colonnes du Parisien, lundi 29 mai, le ministre de la Cohésion des territoires est attaqué par l'avocat à l'origine du montage financier au cœur de la polémique. Me Alain Castel, retraité, s'était occupé de la transaction immobilière ayant permis aux Mutuelles de Bretagne de louer des locaux appartenant à Sandrine Doucen, la compagne de l'élu. "J'ai tout de suite compris la manœuvre, et cela m'avait choqué à l'époque", dénonce l'ancien avocat qui ne mâche pas ses mots : "Richard Ferrand allait louer l'immeuble à la mutuelle et il allait s'enrichir avec tous les travaux à la charge de celle-ci. Il faut appeler un chat un chat".



Selon lui, la défense de Richard Ferrand constitue un "enfumage". Il s'interroge sur "l'intérêt" pour les Mutuelles de Bretagne d'avoir loué les locaux plutôt que de les acheter pour y faire des travaux et se retrouver ensuite "propriétaire d'un bien largement fructifié". Mais aujourd'hui, le bien appartient à Sandrine Doucen. "Là, c'est la compagne de Richard Ferrand qui se retrouve dans cette position. C'est un schéma moins éthique", constate Alain Castel dans l'attente d'une enquête de la justice pour faire la lumière sur cette affaire complexe.

Richard Ferrand, en Bretagne durant le week-end dans le cadre de sa campagne pour les élections législatives, se dit serein : "Tout est bon pour une exploitation politique et électorale (...) mais peu importe, les gens me connaissent, ils savent mon travail, ils savent mes convictions et ils savent mon honnêteté".