publié le 12/09/2018 à 20:05

Pourquoi Alexandre a-t-il fait volte face ? L'ancien chargé de mission de l'Élysée a eu peur de se retrouver en prison s'il n'obtempérait pas. La question qui reste est mais pourquoi ne voulait-il pas se présenter devant la commission du Sénat ?



La réponse est claire : c'est beaucoup plus difficile qu'une simple procédure judiciaire, où l'on peut se taire, mentir, ou se tourner vers son avocat. Devant le Sénat, il est sous serment, il risque une grosse amende en cas de mensonge, et a l'obligation de répondre.

Alexandre Benalla a essayé pour faire plus noble de justifier son refus en invoquant la séparation des pouvoirs. Mais la réalité, c'est que les commissions d'enquête sont la zone grise qui existent entre les différents pouvoirs parlementaire et exécutif. Il a été maladroit, et ce qui au départ n'était qu'un incident déplorable très mal traité par l'Élysée devient un serpent de mer.

Ce qui intéresse les sénateurs, c'est de pouvoir démonter la mécanique de l'Élysée. De montrer toutes les imperfections. Avec la réforme constitutionnelle et la réduction d'un tiers de leur mandat, les sénateurs sont en guerre : ils veulent affaiblir au maximum l’exécutif.