publié le 19/07/2018 à 15:05

"Une mise à pied ? Non, mais on rêve quand des ouvriers malencontreusement se trouvent à arracher une chemise on les pourchasse pendant des mois et ensuite on les condamne extrêmement sévèrement, ce monsieur, qui pour se distraire ou sur ordre, va frapper des manifestants aurait 15 jours de mise à pied sans salaire" s'étonne le député de quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône au micro de RTL.



Selon lui, "l'autorité de l'État a été engagée d'une manière tellement ample, tellement forte que la sanction doit être exemplaire. Elle doit le concerner lui, tous ceux qui ont des activités invisibles de cette nature et évidemment ses chefs".

Le chef de file de La France Insoumise demande à Emmanuel Macron de s'exprimer sur cette affaire. "C'est le top 10 ou le top 20 des gens qui entourent Emmanuel Macron dont il est question et par conséquent bien sûr qu'il devrait s'exprimer".

"On peut imaginer qu'il y soit pour quelque chose parce qu'il aurait demandé à ses conseillers invisibles d'aller au plus près des bagarres pour voir à quoi ça ressemble.Je peux aussi imaginer qu'il ne soit au courant de rien et dans ce cas là il lui suffirait de paraître de dire qu'il condamne absolument, de s’excuser" développe Jean-Luc Mélenchon.