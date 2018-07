publié le 30/07/2018 à 16:05

Depuis qu'il a choisi de sortir du silence, Alexandre Benalla fait la tournée des médias. Ce collaborateur d'Emmanuel Macron, accusé d'avoir violenté des manifestants le 1er mai, était d'abord resté invisible depuis les révélations du Monde le 18 juillet. Il s'est ensuite exprimé dans une interview fleuve dans le quotidien du soir, a été invité sur le plateau du 20 Heures de TF1, et a fait la une du JDD avec un nouvel entretien à la clé.



Ces interventions de l'ancien chargé de mission n'ont pas manqué de faire réagir, d'agacer ou même de faire rire les internautes. À tel point que certains n'ont pas hésité à détourner des unes de journaux.

C'est notamment la couverture du Journal du Dimanche, paru le 29 juillet, qui a le plus inspiré. Sur fond blanc, on y voit Alexandre Benalla, propre sur lui et confiant, les bras croisés. Avec comme titre : "Ce que j'ai fait pour Macron".

La une du #JDD ce dimanche :

> Exclusif : #Benalla raconte ce qu'il a fait pour Macron

> L'appel de Nicolas #Hulot pour le climat

> Tom #Cruise, un Américain à Paris

> Leïla Slimani : "La lecture est un geste quotidien"

> Enquête sur Jamel Debbouze, l'humour au pouvoir pic.twitter.com/PaZXiauDGJ — Le JDD (@leJDD) July 28, 2018

Les internautes se demandent maintenant quelle sera la prochaine sortie médiatique d'Alexandre Benalla... Peut-être le Journal de Mickey ? En tous cas, la une est déjà prête.