Affaire Benalla : Alexis Kohler, l'homme-clé de l'Élysée, entendu au Sénat

publié le 26/07/2018 à 10:58

Son nom n'est pas connu du grand public, mais son rôle est déterminant auprès du chef de l'État. Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, est interrogé ce jeudi 26 juillet au matin par la Commission des lois du Sénat dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Benalla. Ses propos ont un poids tout particulier.



Son bureau est à quelques mètres de celui du président. On dit souvent que le rôle du secrétaire général de l'Élysée est plus important que celui du Premier ministre et pour cause, Alexis Kohler sait tout. Et avec lui, les secrets sont bien gardés. Ce haut-fonctionnaire alsacien de 45 ans est un homme discret, le président l'admire.

À l'Élysée, le secrétaire général a même un surnom, celui de "tour de contrôle" du président. Il est en quelque sorte le deuxième cerveau du chef de l'État. Pourtant, son rôle n’est encadré par aucun texte officiel. Alexis Kholer a un rôle politique, il est là tous les mercredis en conseil des ministres. Il dessine par exemple les futurs projets de loi avec le président et fait le lien entre Matignon et l'Élysée.

Le 2 mai, lorsque le directeur de cabinet Patrick Strzoda découvre la vidéo prise le 1er mai montrant Alexandre Benalla, il en parle d'abord à Alexis Kohler. C'est lui qui appelle le président qui se trouve alors en Australie. Auditionner le secrétaire général de l'Élysée, c'est en quelque sorte entendre Emmanuel Macron, car Alexis Kohler est aussi le dernier rempart avant d'atteindre le président de la République.