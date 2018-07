publié le 29/12/2016 à 09:12

"Je cesse d’exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui à midi". C’est par communiqué que le général de Gaulle annonce aux Français son départ de l'Élysée, le 28 avril 1969.



"Il avait organisé un référendum sur un sujet qui n'est jamais populaire - la réforme régionale. Toutes les réformes sur ce thème dressent automatiquement la France contre celui qui les tentent", décrypte Alain Duhamel. "Le remplacement du Sénat par une sorte de Conseil économique et social amélioré n'était pas non plus une idée particulièrement populaire", note-t-il aussi.

"En réalité, le général de Gaulle avait été très ébranlé par les événements de Mai 68. J'ai eu le sentiment, pendant toute la campagne référendaire, qu'au fond il avait envie qu'on le mette dehors, qu'il avait envie de claquer la porte, qu'il avait envie de partir brusquement et que ce soit un choc historique", analyse l'éditorialiste.

"Non seulement il était prêt à prendre le risque - et il l'a pris -, mais en plus on avait vraiment l'impression qu'il voulait une sortie héroïque sur l'air de 'je veux réformer la France, elle ne veut plus, eh bien je m'en vais !'", poursuit encore Alain Duhamel.