publié le 22/03/2019 à 16:46

Le printemps est arrivé, et avec lui des températures très agréables. Ce vendredi 22 mars, À Cassis (Bouches-du-Rhône), le beau temps et les 22 degrés ont attiré les touristes, qui en profitent pour visiter les calanques en bateau. Sur la côte Atlantique aussi, le soleil est au rendez-vous. À La Bernerie-en-Retz (Loire-Atlantique), une centaine de personnes s'affaire en espérant trouver des huîtres et des palourdes.



Ce week-end s'annonce lui aussi agréable, avec des températures supérieures à 12 degrés dans l'ensemble du pays, et qui flirteront même avec les 25° dans le sud. Des températures toujours au-dessus des moyennes de saison.

Cette année, comme depuis 10 ans, le printemps arrive avec un jour d'avance, le 20 mars, notamment parce que l'orbite de la Terre n'est pas toujours la même. Les saisons ont donc tous les ans une durée très légèrement différente.