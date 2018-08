publié le 13/08/2018 à 04:40

En fin de journée dimanche, 19 départements étaient en vigilance orange. Après l'Aveyron, le Cantal, la Corrèze, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Tarn, et le Tarn-et-Garonne, l'alerte a été levée dans l'Allier et le Puy-de-Dôme.



Elle est maintenue dans l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône, la Drôme, le Gard, l'Hérault, le Lot-et-Garonne et le Vaucluse, selon l'opérateur météo qui précise qu'il s'agit d'une situation fortement orageuse d'été qui nécessite une vigilance particulière dans la mesure où il existe un risque fort de phénomènes violents.



Vigilance orages du 13/08/2018 Crédit : Météo France

Sur le Sud-Ouest, les orages quittent l'est de la Corrèze. Les orages ont généralement donné 30 mm de pluie en moins d'une heure. De fortes chutes de grêle ont été observées près de Pau. L'activité électrique a été très intense.

Pour l'Auvergne, les orages ont donné lieu à de violentes averses, à de la grêle et à de fortes rafales de vent (100 km/h à Vernine dans le Puy-de-Dôme). Une accalmie est espérée pour la fin de la nuit lundi.

Autour de la vallée du Rhône et Languedoc, des orages éclatent sur l'Ardèche et la Drôme où le risque d'orage violent est le "plus fort" à la fin de la nuit, perdurant jusqu'au matin. Ils seront souvent accompagnés de grêle, des fortes précipitations et de rafales de vent supérieures à 100 km/h.



Pour les départements du Gard, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône, les orages vont se produire et seront localement forts, parfois violents, et susceptibles de donner lieu à une importante activité électrique, à de fortes rafales de vent jusqu'à 80 à 100 km/h, à de la grêle, et à de fortes intensités pluvieuses. Ils se déplacent d'ouest en est, selon Météo France.



L'opérateur météo précise que cet épisode pluvio-orageux se classe tout de même un cran en dessous de celui que ces régions ont connu jeudi.