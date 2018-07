Seuls quatre départements du Sud-Ouest (Hautes-Pyrénées, Gers, Lot-et-Garonne et Dordogne) sont maintenus en alerte contre les pluies et inondations par Météo France.

La France n'avait jamais subi autant d'impacts de foudre pour un mois de mai depuis au moins 2000. Le pays a connu mercredi 30 mai un épisode électrique digne d'un mois d'août, qui ne concernait plus mercredi soir que 14 départements de l'Est et du Sud-Ouest.



Jeudi 31 mai à 3 heures, il n'y avait "pratiquement plus d'impact de foudre", a précisé Météo France qui a levé sa vigilance orange contre les orages. Seuls quatre départements du Sud-Ouest (Hautes-Pyrénées, Gers, Lot-et-Garonne et Dordogne) étaient maintenus en alerte contre les pluies et inondations.

Le sol de l'Hexagone a été frappé par plus de 155.000 impacts de foudre depuis le début du mois, du jamais vu depuis au moins 2000 et le début des recensements mis en place par Météo-France. Le précédent record remontait à mai 2009, qui fut alors secoué par 84.000 impacts.

Seuls les Hautes-Pyrénées, le Gers, le Lot-et-Garonne et la Dordogne sont maintenus en alerte contre les pluies et inondations. Crédit : Météo France

"Ces orages ne sont pas exceptionnels par leur intensité mais par le fait qu'ils arrivent tôt : on voit plutôt ce type d'événements habituellement au cœur de l'été", souligne le prévisionniste Patrick Galois.



Le vignoble bordelais a eu 7.100 hectares touchés ce week-end, soit 5% du terroir. En Champagne, la grêle en avril et mai a endommagé 1.800 hectares de vignoble, dont un millier entièrement détruit par ces phénomènes d'une précocité "exceptionnelle" selon le Comité Champagne.