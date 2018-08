publié le 07/08/2018 à 20:35

La canicule touche à sa fin, mais d'abord, il va falloir affronter des orages parfois violents venus de l'Ouest. Les températures devraient en conséquence chuter à partir de mercredi 8 août. 60 départements sont toujours placés en vigilance orange par Météo France ce mardi 7 août, et des rafales jusqu'à 120 km/h, ainsi que de la grêle, sont aussi attendues par endroits.



Si les orages approchent, 46 départements sont toujours en vigilance orange canicule. Les perturbations ont déjà touché la Normandie et la Bretagne en fin de journée mardi, et doivent ensuite se diriger vers Paris, le Nord et l'Est, en touchant également le sud du Massif central.

Les températures étaient encore très élevées ce mardi, avec pas moins de 39°C relevés à 15 heures à Vassincourt (Meuse), ou encore 38°C à Troyes (Aube). "On ne va pas se plaindre du beau temps, mais je n'ai pas souvenir que ça ait déjà duré aussi longtemps", confie à l'AFP Sophie, 36 ans, venue se baigner à Metz-plage avec son fils de 8 ans. Cette vague de chaleur, bien que longue, reste pourtant encore loin de la canicule meurtrière de 2003.

La pollution à l'ozone, qui s'était formée à cause de la canicule, devrait diminuer dans les jours à venir. La vitesse avait été abaissée de 20 km/h sur de nombreux axes routiers, et plusieurs villes comme Paris, Lyon et Strasbourg avaient mis en place la circulation différenciée. Le Grand-Est avait déjà annoncé la levée de ces mesures mardi en fin d'après-midi.