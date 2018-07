publié le 26/02/2018 à 20:32

Il est bel et bien arrivé. Le phénomène "Moscou-Paris" et son froid intense se sont installés pour plusieurs jours dans le pays avec des températures glaciales sur le Nord et l'Est, obligeant les autorités à activer le plan Grand froid dans 68 départements, après la mort d'un troisième sans-abri.



L'ambiance restera glaciale dans la nuit du mardi 27 au mercredi 28 février sur tout le pays, selon Météo-France. Les températures descendront jusqu'à -7 degrés à Strasbourg et Lyon, -6 à Lille et Toulouse, -5 à Paris et Bordeaux et même -9 degrés à Clermont-Ferrand. Mardi 27 février, les maximales n'excéderont pas -4 à 0 degré en plaine.

Lundi 26 février déjà, des températures de -10°C avaient été enregistrées dans l'Ain. Cette rigueur n'épargne pas même la Côte-d'Azur. À Nice, de gros flocons sont tombés sur la célèbre Promenade des Anglais et sa plage.

À l'aéroport, le deuxième de France, plusieurs vols ont été annulés ou retardés en raison de la météo, notamment vers la Corse. Trois départements de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur ont été placés en vigilance orange neige-verglas. "C'est très rare à Cannes, ça surprend", soulignait André.

Trois sans-abri décédés en trois jours

Les trois quarts de l'Hexagone, 68 départements, ont été placés en plan Grand froid, une procédure exceptionnelle pour l'hébergement des sans-abri, a annoncé lundi soir le le ministère de la Cohésion des territoires. Au total, 5.344 places supplémentaires ont été débloquées, dont 1.751 à Paris.



Après un mois de janvier historiquement doux et un début février neigeux, cet épisode de froid, qui serait banal en plein cœur de l'hiver, est marquant en raison de son caractère tardif. La France n'avait pas connu une telle vague de froid à pareille époque de l'année depuis 2005.



Le froid a déjà fait trois morts : un sans-abri de 35 ans dimanche 25 février à Valence (Drôme), un autre, de 62 ans, vendredi 23 février dans sa cabane d'un bois des Yvelines et un troisième de 53 ans à Grésy-sur-Aix (Savoie), découvert ce lundi 26 février dans l'après-midi. Le médecin n'a pas pu se prononcer sur les causes de la mort de ce dernier, mais l'homme qui était en arrêt cardiorespiratoire a été trouvé dans un champ, alors que le thermomètre affichait -3°.