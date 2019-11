Météo : l'hiver sera plus doux que la normale

publié le 29/11/2019 à 16:23

Dimanche 1er décembre sonne le début officiel de l'hiver météorologique, qui couvre les mois de décembre, janvier et février. Si la semaine prochaine, les températures seront donc plus fraiches, l'hiver sera globalement plus doux que la normale, mais aussi plus perturbé.

C'est ce que Météo France annonce dans son bulletin de prévisions saisonnières. L'hiver sera donc moins froid que les précédents sur une grande partie de l'Europe, dont la France, et particulièrement sur le bassin méditerranéen qui va connaître des conditions météorologiques plus sèches que d'habitude.

Durant les trois prochains mois, l'Europe de l'Ouest devrait connaître un flux d'ouest dominant. C'est ce dernier, qui, ajouté à la circulation de perturbations océaniques fréquentes, devrait générer des conditions plus humides que la normale sur le nord de l'Europe.

Un hiver plus doux que la normale Crédit : Météo France

Côté précipitations, elles seront en revanche plus abondantes que la normale au nord de l'Europe, notamment avec la présence de beaucoup de vents. Dans le sud, ce sera l'inverse.