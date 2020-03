publié le 26/03/2020 à 10:05

En cette fin de mars, des conditions plus hivernales que printanières se sont installées sur la France. Pour cause, Météo France a placé jeudi 26 mars, et jusqu'à 18h00, la Haute-Corse en alerte orange pour la neige et le verglas, annonçant "des routes potentiellement verglacées dès la moyenne altitude".

"Des chutes de neige ou du verglas dans des proportions importantes sont attendues" sur le nord de l'île de Beauté où les flocons tombent depuis mercredi et dès 300-500 mètres d'altitude jeudi", écrit Météo-France.

"Les températures sont généralement négatives au-dessus de 500-600 m, ce qui provoque du regel et des routes potentiellement verglacées dès la moyenne altitude", met en garde l'organisme, annonçant des conditions de circulation "difficiles". Sur la journée complète, on attend 7 à 15 cm de neige entre 500 et 800m d'altitude et 15 à 30 cm au-dessus de 800 mètres.

Carte de vigilance Météo France du jeudi 26 mars Crédit : Météo France