Météo France place l'Oise en vigilance orange crues

Attention aux crues dans l'Oise. Le département a été placé en vigilance orange par Météo France ce mardi 22 juin. À la suite des orages qui ont frappé la nuit dernière, le Thérain est particulièrement surveillé. Les prévisionnistes craignent une crue génératrice de débordements importants.



Ce mardi, le ciel est très nuageux et pluvieux de l’est de la Bretagne au nord de l’Île-de-France et aux Hauts-de France avec des rafales comprises entre 50 et 60 km/h, indique Météo France. Plus au sud et à l’est l’instabilité reprendra avec des averses parfois orageuses. En revanche, le soleil domine autour de la Méditerranée.

Demain, mercredi, le temps sera sec mais le ciel sera souvent chargé sur un grand quart Nord-Ouest. Les éclaircies seront plus larges du Finistère au Cotentin. Le temps sera généralement sec et ensoleillé autour de la Méditerranée. Ailleurs, des averses orageuses se déclencheront, plus fréquentes l’après-midi.