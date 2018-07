Météo France place 36 départements en vigilance orange aux orages

publié le 28/05/2018 à 07:27

Après un week-end perturbé par les orages sur une large partie de l'Hexagone, la vigilance orange aux orages avait été levée dimanche 27 mai dans tous les départements. Finalement, Météo France a placé à nouveau 32 départements en vigilance orange aux orages ce lundi 28 mai au matin, puis 36 dans l'après-midi, avec une vigilance étendue à quatre départements : le Morbihan, l'Ille-et-Villaine, la Manche et les Ardennes.





Les 36 départements concernés sont la Charente, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, la Vienne, l'Aisne, les Ardennes, le Calvados, l'Eure, l'Eure-et-Loir, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Maine-et-Loire, la Marne, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, la Sarthe, Paris et petite couronne (75-92-93-94), la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, la Vendée, l'Essonne, le Val-d'Oise, le Morbihan, l'Ille-et-Villaine, la Manche et les Ardennes.

Selon Météo France, les précipitations pourraient atteindre 40 à 50 millimètres en une à deux heures. L'institut météorologique note que "malgré quelques rafales possibles, le vent reste faible dans l'ensemble". Au matin, Météo France notait que la vigilance orange pourrait être étendue au cours de la matinée "à une grande partie du nord du pays".

La vigilance concerne 36 départements ce lundi 28 mai dans l'après-midi Crédit : Météo France