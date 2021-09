Météo France place 2 départements du Sud-Est en vigilance orange orages et pluie-inondation

Prudence si vous vous trouvez dans l'Hérault et le Gard. Ce mardi 14 septembre au matin, Météo France a placé ces deux départements en vigilance orange aux orages et pluie-inondation. L'institut météorologique parle d'un "épisode pluvio-orageux nécessitant une vigilance particulière car il existe un risque non négligeable de phénomène violent".

Les perturbations orageuses devraient apparaître au cours de la matinée, mais Météo France précise que l'ensemble des deux départements n'est pas concerné car ces orages seront localisés. Ces derniers "pourront donner 80 à 100 mm (de pluie, ndlr) voire plus, en peu de temps. De fortes rafales de vent, de la grêle et une activité électrique marquée sont également attendues".

Le calme devrait revenir au cours de l'après-midi, les perturbations s'estompant petit à petit.