Météo France place 19 départements en vigilance orange aux orages

publié le 04/07/2018 à 06:12

Météo France place dix-neuf départements du quart Sud-Ouest de la France en vigilance orange aux orages ce mercredi 4 juillet. Il s'agit de l'Allier, du Cantal, de la Charente, des Charente-Maritime, de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, de la Haute-Garonne, du Gers, de la Gironde, des Landes, de la Haute-Loire, du Lot, du Lot-et-Garonne, du Puy-de-Dôme, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, du Tarn-et-Garonne et de la Haute-Vienne.



La vigilance devrait prendre fin demain en début de journée. Ce nouvel épisode orageux particulièrement actif se mettra en place à la mi-journée des Pyrénées au Massif Central et de l'Aquitaine à la Gascogne et au Limousin, précise Météo France.

Comme à chaque épisode orageux, l''institut météorologique appel à la plus grande prudence, particulièrement lors des déplacements.

Vigilance orange aux orages le 4 juillet 2018 à 6h Crédit : Météo France