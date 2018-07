publié le 27/07/2018 à 07:13

L'épisode de canicule se poursuit vendredi 27 juillet et des orages devraient éclater en cours de journée. Les fortes chaleurs s'étendent des Hauts-de-France à la région parisienne jusqu'en vallée du Rhône. Les dégradations orageuses devraient toucher le Nord du pays.



Météo France a placé ainsi 21 départements en vigilance orange orage et/ou canicule. La Drôme, l'Ardèche, la Saône-et-Loire, la Côte-d'Or, la Marne, l'Aisne, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Essonne, le Rhône, le Val d'Oise, Paris et la petite couronne ont été placés en vigilance orange canicule.

L'Eure, l'Oise et la Seine-Maritime sont en alerte orages. Une vigilance à la fois à la canicule et aux orages a été lancée dans trois départements : le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme. Cette vigilance orange est valable du vendredi 27 juillet 6h au samedi 28 jusqu'à 6h.