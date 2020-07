Météo estivale ce mardi 21 juillet, mais des orages en montagne

publié le 21/07/2020 à 06:45

C'est un temps chaud et ensoleillé qui dominera une large partie de la France ce mardi 21 juillet, mais qui sera orageux des Pyrénées au Massif central et aux Alpes, selon les prévisions de Météo-France. Au lever du jour, les nuages bas seront assez compacts autour du golfe du Lion et sur le sud de l'Aquitaine. Cette grisaille côtière se délitera lentement pour laisser la place à un ciel souvent lumineux bien que quelques poches d'humidité pourraient être tenaces par endroit.

Partout ailleurs, le soleil se montrera généreux en matinée avec toutefois quelques nuages élevés entre le Massif central, le Jura et les Alpes du nord. Quelques gouttes seront possibles en matinée.

À la mi-journée, le temps deviendra instable sur le sud du pays. Des averses se déclencheront sur les Pyrénées, le relief du Massif Central et les Alpes. Elles prendront un caractère orageux, plus marqué avec risque d'orages forts, grêle et fort cumul de précipitations notamment sur l'est de la chaîne pyrénéenne, sur l'est du Massif central et sur les pré-Alpes. Ces orages pourront localement déborder en plaine.

Côté températures, il fera autour de 10 degrés le matin vers les Hauts-de-France et de 12 à 20 degrés des plages de la Manche au littoral méditerranéen. Les maximales, en hausse sur la moitié sud, seront de l'ordre de 19 à 24 degrés sur le littoral de la Manche, de 24 à 31 degrés au nord de la Loire, 26 à 33 sur une grande moitié sud du pays avec des pointes jusqu'à 36/37 dans l'intérieur du Sud-Ouest.