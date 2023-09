Météo en France : le département de l'Hérault placé en vigilance rouge pluie-inondation

Le département de l'Hérault, déjà en vigilance orange, a été placé en vigilance rouge pour pluie et inondation par Météo-France, qui estime que "l'importance des cumuls attendus", qui ont atteint jusqu'à 500 mm sur le nord du département, nécessite une attention particulière.

Des "pluies orageuses peu mobiles sur les Cévennes" ont entraîné "ponctuellement 400 à 500 millimètres sur les hauts cantons de l'Hérault", et "de 150 à 170 mm sur les Cévennes gardoises", précise l'institut météorologique dans son dernier bulletin, maintenant en outre les départements du Gard et de la Lozère en vigilance orange pluie et inondation. La vigilance rouge court jusqu'en fin d'après-midi.

Ces pluies orageuses qui concernant "l'Hérault, le Gard et le sud-est de la Lozère" donnent "jusqu'à 80-100 mm en peu de temps" avec des cumuls de précipitations sur 24 heures pouvant "atteindre de 300 à 400 mm, très ponctuellement 600 mm sur les Hauts Cantons de l'Hérault (dans le nord du département, ndlr), où il est déjà tombé plus de 450 mm", ajoute Météo-France.

