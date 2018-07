publié le 23/02/2018 à 05:51

Sur l'est de PACA et la Corse, les passages nuageux resteront nombreux et parfois accompagnés d'averses, notamment près du littoral.



Il neigera un peu sur le relief corse à partir de 800 à 1.000 mètres d'altitude. Sur les Alpes frontalières avec l'Italie, les chutes de neige s'installeront plus durablement à partir de 800 mètres d'altitude.

De l'ouest de PACA et le Languedoc-Roussillon jusqu'aux Savoies, le temps sera plus ensoleillé, sous un ciel passagèrement voilé. Mistral et tramontane proches de 70 km/h le matin faibliront ensuite.

Du quart sud-ouest au Centre, Auvergne, nord de Rhône-Alpes, jusqu'à Bourgogne-Franche-Comté et Alsace, le temps sera calme en général, mais encore très nuageux le matin avec quelques flocons sur le Massif Central et le Jura, avec des éclaircies prédominantes ailleurs malgré un léger voile nuageux.



Du Benelux à la Bretagne et aux Pays de la Loire, les périodes ensoleillées seront belles mais le froid vif, sous la bise de nord-est.

Les températures

En effet, les températures baisseront encore. Excepté les bordures littorales où les minimales resteront légèrement positives, les gelées seront généralisées le matin, avec le plus souvent -5 à -1 degrés sous abri, des valeurs plus basses vers le relief.



L'après-midi, il fera 9 à 12 degrés sur le pourtour méditerranéen, jusqu'à 13/14 en Corse, 4 à 8 de la Bretagne au Sud-Ouest, seulement 1 à 6 degrés sur le reste du pays.