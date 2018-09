publié le 09/09/2018 à 06:57

Le temps dimanche sera ensoleillé mais lourd et orageux dans le Sud-Ouest, selon les prévisions de Météo-France.



Sur la moitié nord du pays, le soleil l'emportera malgré la présence d'un voile nuageux. Cependant, des nuages un peu plus denses sur la Bretagne pourront apporter quelques gouttes en matinée.

Dans le Sud-Ouest en revanche, les passages nuageux seront plus nombreux et plus menaçants. Dès le matin, quelques ondées localement orageuses pourront déborder des Pyrénées jusqu'à la Garonne. Les orages seront localement modérés l'après-midi sur le relief pyrénéen. Les averses orageuses seront plus soutenues l'après-midi sur les Pyrénées orientales.

Des nuages élevés envahiront rapidement le ciel du Sud-Est et de la Corse mais le temps restera agréable après quelques grisailles matinales sur le Roussillon et la Côte d'Azur.

Seules de petites averses seront à craindre sur les Alpes du sud et le relief de la Corse.



Le matin, les températures seront plus douces avec 11 à 17 degrés en général, 16 à 21 degrés sur les régions méditerranéennes. L'après-midi, il fera 21 à 24 degrés sur les régions voisines de la Manche et de l'Atlantique, 24 à 30 degrés ailleurs, localement 31 dans le centre du pays.